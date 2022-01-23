Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление департамента киберполиции НПУ, информация об утечке данных не соответствует действительности.
Цитата из сообщения Национальной полиции Украины:
«Такие заявления являются информационными фейками. Это можно назвать элементом гибридной войны, а также попыткой расшатать ситуацию в Украине».
При этом в киберполиции напомнили, что данные относительно вероятной утечки информации из портала «Дія» начала распространяться после того, как на одном из форумов пользователь Сети обнародовал данные о продаже данных.
«Данные относительно того, что портал «Дія» был взломан хакерами, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в полиции добавили, что в настоящее время правоохранительные органы активно занимаются с привлечением экспертов-международников установлением источников происхождения кибератаки.
Ранее уже была обнародована информация о том, какую цель преследовали хакеры, атаковавшие государственные сайты Украины.
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