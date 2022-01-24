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Как отмечает финансовый аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в этот период начался активный вывод дивидендов иностранными инвесторами, что привело к повышенному спросу на доллар и евро.

Также, по мнению аналитика, определенную роль сыграло повышение Нацбанком на 10% учетной ставки.

«Данный показатель оказался гораздо выше прогнозируемых цифр, которые имелись в 2021 году. Это стало причиной, по которой НБУ пересмотрел свой прогноз по инфляции в 2022 году с 5,0% до 7,7%», — пояснил Гойлов.

По прогнозу эксперта, на этой неделе доллар еще больше усилит свои позиции и к выходным может стоить 28,65 гривен. Также будет расти в цене и евро, курс которого к концу недели может достичь 32,45 гривен за евроединицу.

Ранее мы сообщали о курсе валют на 24 января 2022 года.