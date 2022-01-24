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Прогнозом погоды на неделю поделилась синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, 25-26 января температура воздуха в Украине ночью будет составлять в среднем 8…13 градусов с минусом, а днем – от -4 до — 9ºС. 27-28 января будут отмечаться температурные качели, но все равно морозы еще сохранятся.

Но ближе к концу недели столбики термометров поползут вверх к плюсовым отметкам и везде будет идти мокрый снег.

«В конце недели ожидаем оттепель. Уже в пятницу, 28 января, немного потеплеет и температура воздуха начнет подниматься до небольших плюсовых значений», — отметила синоптик.

А 29 и 30 января практически во всех областях ожидается оттепель. По всей Украине ожидается потепление до положительных значений температуры. При этом, теплее всего традиционно будет в южных регионах страны и в Крыму.

Ранее мы сообщали о погоде на 24 января.