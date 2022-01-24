Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 25 января погода в Украине будет по настоящему зимней, с морозами и снегопадами. Без снега будут только центральные регионы. Холоднее всего будет на западе страны. Там ночная температура может достигать отметки -17ºС.

Погода в регионах страны

Таким образом ночь на 25 января будет самой холодной на западе Украины. В то же время, там будет и самый теплый день. После морозной ночи температура воздуха резко поднимется до нуля. Мороз до -17 градусов прогнозируют на Закарпатье и Буковине. Во Львове будет -13…-15 градусов, а на Волыни – -10…-12 градусов.

Днем на Закарпатье столбики термометров поднимутся до -6…-8 градусов, а на Буковине – до -1…-3 градусов.

На востоке страны температура воздуха будет днем ​​-2…-4 градусов. Днем и ночью будет падать снег.

В центральных регионах синоптики прогнозируют морозную погоду – -4…-6 градусов. Существенные осадки не предвидятся.

Ветер будет дуть северо-восточный, умеренный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Погода в столице

В Киеве и области 25 января также похолодает, существенные осадки не прогнозируются. Столбики термометров ночью будут показывать -9…-11 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне -5…-7ºС.

Карта погоды на 25 января

Ранее сообщалось о погоде на 24 января 2022 года.