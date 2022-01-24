Об этом сообщает «НБН».

В своем Telegram-канале политтехнолог и блогер Владимир Петров сообщил о том, что в возрасте 72 года умерла супруга, сбежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича – Людмила Янукович. Петров также написал, что за несколько дней до смерти женщина сделала вторую прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Кроме Петрова больше никто не сообщал о том, что супруги Януковича не стало. Однако за короткий промежуток времени данная информация успела облететь СМИ и социальные сети.

В свою очередь у экс-президента Януковича данную информацию назвали ложью. С заявлением выступил пресс-секретарь сбежавшего в РФ Януковича Юрий Кирасир на своей странице в социальной сети Facebook. Он заявил, что распространение данной информации «переходит все человеческие границы».

Согласно информации СМИ, Людмила Янукович живет в аннексированном Крыму. Она ведет непубличную жизнь. В СМИ также неоднократно появлялись публикации о том, что Людмилу Янукович часто посещает кладбище в Севастополе, где похоронен ее младший сын.

К слову, ранее в СМИ появлялась информация о том, что якобы Янукович тяжело болен коронавирусом.