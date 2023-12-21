Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», суд Евросоюза встал на сторону Виктора Януковича и его сына Александра, отменив санкции, которые были введены против них Советом Евросоюза 4 марта 2021 года.

В частности, известно, что в решениях суда отмечается, что Совет при принятии данных решений относительно Януковичей не проверил должным образом основания, по которым их вводили, предоставленные Украиной.

Помимо того, Фемида утверждает, что Совет Европы должен также обратиться к украинской стороне для выяснения, не нарушила ли она права Януковичей на-эффективную судебную защиту в уголовном производстве.

Принимая к вниманию то, что суд принял решение аннулировать вердикт Совета Европейского Союза о санкциях против Януковича старшего и младшего от марта 2021-года, а также решения за март 2022 года о продлении таких санкций еще на год.

В это же время в отношении бежавшего из Украины экс-президента и его сына действует другое санкционное решение ЕС от 05.08.2022, которое по настоящее время обжаловано не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский определил судьбу резиденции Януковича.