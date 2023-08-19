О том, что президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 18-го августа, был подписан закон, пересматривающий последующую судьбу знаменитого комплекса «Межигорье» в Киевской области, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий проект закона №9354, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, после вступления закона в силу, на территории «Межигорья» должны создать объект национального уровня — речь идет о памятнике садово-паркового искусства общегосударственного значения, сохраняющий образцы уникального строительства и природы, играющие ключевую роль в повышении экологического сознания местного населения и молодежи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Володимир Зеленський зробив досить важливу заяву щодо членства Української держави в ЄС.