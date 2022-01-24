Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 24 января состоялось заседание Согласительного совета Рады, где выступали лидеры фракций и главы комитетов парламента.

Для своего первого рабочего выхода в свет в этом году лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выбрала стильный белый костюм, который состоит из юбки и пиджака и такого же цвета пальто из шерсти. Соответствующим снимком народной избранницы поделился в социальной сети Facebook фотокорреспондент издания «Телеграф» Ян Доброносов.

Свой образ экс-премьер дополнила деловой прической – объемным хвостом с выпущенными спереди прядями и легким дневным макияжем.

Юлия Тимошенко. Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

В соцсети пользователи отметили, что Леди Ю, как всегда продемонстрировала стильный образ.

«Как всегда, самая красивая». «Все, как надо – вся в белом и сияет». «И вся в белом». «Это сегодня? Так холодно же, вся такая воздушная. Кстати, в Раде тепло?», — пишут комментаторы.

К слову, 24 января на заседании Согласительного совета Тимошенко обратилась к президенту с важной инициативой.