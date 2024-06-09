О том, по какой причине в пятницу, 7 июня, российское правоохранительное ведомство объявило в розыск экс-премьер-министра Украины и ныне действующего нардепа Юлию Тимошенко, начав очередное «уголовное производство», пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, объявление в розыск теперь и Юлии Тимошенко, включая ранние аналогичные «мероприятия» касательно прочих украинских функционеров, указывают на стремления Кремля дискредитировать представителей прозападных правительств Украины, поддержавших два «переворота» в стране: «Оранжевую революцию» 2004 года, и последовавшую за ней «Революцию достоинства Евромайдана» 2014 года.

Ранее мы писали о том, почему МВД РФ убрало Зеленского и Порошенко из базы розыска.