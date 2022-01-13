Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса проведенного КМИС в декабре 2021 года.
Как выяснилось, большая часть совершеннолетних украинцев не готовы выходить на улицы и проводить масштабные протесты. Таких, как показал опрос, целых 63,7%.
Респонденты, которые всё же готовы участвовать в уличных протестах, заявили о готовности выйти на такие акции:
- Участие в избирательной кампании — 15,7%
- Санкционированные митинги — 11,3%
- Сбор подписей под коллективными воззваниями — 10,3%
- Участие в забастовках — 2,4%
- Участие в бойкоте — 2,4%
- Пикеты под госучреждениями — 2,2%
- Несанкционированные митинги — 2,1%
- Угроза забастовок — 2%
- Голодовка — 1,5%
- Создание независимых от власти структур — 1,2%
- Захват зданий — 1%
Иные опрошенные или отказались отвечать, или не смогли определиться с ответом.
Меньше всего выходить на протесты готовы жители восточных областей — 69, 8% против митингов. На юге против акций протеста 66, 7%, на западе 65, 4, а в центре — 58%.
Опрос проводился в период с 3 по 11 декабря 2021 года. В нем приняли участие 2 000 респондентов со всех регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).
К слову, недавно мы информировали о том, как украинцы относятся к НАТО.
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