Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса проведенного КМИС в декабре 2021 года.

Как выяснилось, большая часть совершеннолетних украинцев не готовы выходить на улицы и проводить масштабные протесты. Таких, как показал опрос, целых 63,7%.

Респонденты, которые всё же готовы участвовать в уличных протестах, заявили о готовности выйти на такие акции:

Участие в избирательной кампании — 15,7%

Санкционированные митинги — 11,3%

Сбор подписей под коллективными воззваниями — 10,3%

Участие в забастовках — 2,4%

Участие в бойкоте — 2,4%

Пикеты под госучреждениями — 2,2%

Несанкционированные митинги — 2,1%

Угроза забастовок — 2%

Голодовка — 1,5%

Создание независимых от власти структур — 1,2%

Захват зданий — 1%

Иные опрошенные или отказались отвечать, или не смогли определиться с ответом.

Меньше всего выходить на протесты готовы жители восточных областей — 69, 8% против митингов. На юге против акций протеста 66, 7%, на западе 65, 4, а в центре — 58%.

Опрос проводился в период с 3 по 11 декабря 2021 года. В нем приняли участие 2 000 респондентов со всех регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

К слову, недавно мы информировали о том, как украинцы относятся к НАТО.