Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 января погода в Украине будет погода с легкими морозами и снегопадами. Без снега будут только часть восточных и южных областей, а также Крым.
«Холоднее всего будет на востоке Украины, там днем ожидается в среднем -3…-7 градусов, а ночью будет -6…-11ºС. На севере страны, а также в центральных и южных областях ночью температура будет колебаться в пределах -4…-9 градусов, днем – от -2 до -4ºС», – написала Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в регионах страны
На всей территории Украины прогнозируют слабый снег. Только на Луганщине, Полтавщине, в Запорожской области и в Крыму будет облачная погода без осадков.
На Буковине значительно ослабятся морозы вплоть до -1…+1 градуса днем, ночью – -3…-5ºС. В целом на западе страны – мокрый снег, налипание мокрого снега.
Погода в столице
В Киеве и области 26 января также потеплеет, ночью возможен снег. Столбики термометров ночью будут показывать -6…-8 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС.
Карта погоды на 26 января
Ранее сообщалось о погоде на 25 января.
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