Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 января погода в Украине будет погода с легкими морозами и снегопадами. Без снега будут только часть восточных и южных областей, а также Крым.

«Холоднее всего будет на востоке Украины, там днем ожидается в среднем -3…-7 градусов, а ночью будет -6…-11ºС. На севере страны, а также в центральных и южных областях ночью температура будет колебаться в пределах -4…-9 градусов, днем – от -2 до -4ºС», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На всей территории Украины прогнозируют слабый снег. Только на Луганщине, Полтавщине, в Запорожской области и в Крыму будет облачная погода без осадков.

На Буковине значительно ослабятся морозы вплоть до -1…+1 градуса днем, ночью – -3…-5ºС. В целом на западе страны – мокрый снег, налипание мокрого снега.

Погода в столице

В Киеве и области 26 января также потеплеет, ночью возможен снег. Столбики термометров ночью будут показывать -6…-8 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС.

Карта погоды на 26 января

Ранее сообщалось о погоде на 25 января.