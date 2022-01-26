Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 27 января погода в Украине будет погода с легкими морозами и снегопадами. Без снега будут только часть восточных и южных областей, а также Крым.

Погода в регионах страны

На западе Украины прогнозируется мокрый или слабый снег. Температура воздуха в среднем будет составлять -2…+2 градуса.

В центре страны столбики термометров будут находиться в пределах от 0 градусов в Винницкой области до -3…-7 градусов в Днепропетровской области.

На севере будет днем ​​от 0 до -6 градусов.

На востоке будет холоднее всего: -1…-6 градусов днем ​​и до -6…-12 ночью.

Погода в столице

В Киеве и области 27 января также потеплеет, ночью возможен снег. Столбики термометров ночью будут показывать -5…-7 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне -1…+2ºС.

Карта погоды на 27 января

Ранее сообщалось о погоде на 26 января.