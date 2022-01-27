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Известный астролог Павел Глоба предсказал четырем представителям зодиакального круга возможность в 2022 году выиграть немалую сумму в лотерею. Но для этого понадобиться хотя бы курить лотерейный билет.

Телец

Тельцам, по словам астролога, может повезти даже при покупке одного лотерейного билета. Этим зодиакальным представителям стоит рискнуть, даже если они, как «Фома неверующий», относятся к лотереям, как к разводу на деньги. Их обязательно ждет успех.

Лев

Львам также есть смысл в приобретении лотерей, а при их заполнении вспомнить значимые для них или для их близких даты или счастливые числа. Эти цифры станут ключом к выигрышу крупной суммы.

Стрелец

Стрельцам особенно подфартит в первые месяцы 2022 года, они могут выиграть приличную сумму уже вначале года.

Рыбы

А вот Рыбам удача улыбнется только в том случае, если лотерейный билет им подарит кто-то из близких им людей. В ином случае магия Вселенной не сработает. Хотя шанс выиграть, конечно же, будет, но не такой крупный.

Завершая свой прогноз, Павел Глоба предупреждает, что в любом случае к покупке лотерейных билетов нужно подходить рационально, не поддаваться азарту, чтобы не спустить все деньги.

Ранее мы сообщали о том, что удача уже на пороге: Павел Глоба назвал главных везунчиков февраля 2022 года.