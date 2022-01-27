Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 января погода в Украине будет еще теплее, но всю страну накроют снегопады. Холоднее всего будет ночью на Харьковщине, Луганщине и Донетчине температура опустится до -6…-9 градусов. В то же время теплее всего днем будет в Крыму – +3…+5 градусов.

Погода в регионах страны

В западных регионах Украины прогнозируются снегопады. Отметки на термометрах покажут -1…+3 градуса.

На востоке станы будет несколько холоднее -2…+ 2 градуса, там также будет идти снег.

В северных областях также будет снежить. Температура там составит -1…+ 2 градуса.

На юге – мокрый снег при температуре +1…+5 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 28 января также будет снежная погода. Столбики термометров и ночью, и днем будут показывать 0…+2 градуса.

Карта погоды на 28 января

Ранее сообщалось о погоде на 27 января 2022 года.