Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Американская компания Schoen Cooperman Research провела социологическое исследование с целью выяснить, как граждане ряд стран Запада воспринимаю Украину, и что они ожидают от нашего государства. Опрос был проведен по заказу «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

Авторы исследования, в частности, поинтересовались у граждан стран Запада, кому они склонны доверять больше – Украине или России. Опрос показал, что граждане вышеупомянутых стран склоны больше доверять Украине. Например, 51% поляков категорично заявили, что они доверяют Украине.

Украине доверяют 40% граждан Канады, в то время как России – лишь 8%. 34% граждан США тоже заявили, что доверяют Украине, а России доверяют лишь 8% американцев.

При этом граждане Германии в равной степени (28%) доверяют и России, и Украине. Тех, кто доверяют только Украине среди граждан Германии 27%, а России – 15%.

Среди граждан Франции 28% сказали, что не знаю, кому верить, 25% сказали, что не верят ни Украине, ни РФ и 22% французов сказали, что твердо верят Украине.

Опрос проводился в период с декабря 2021 года по январь 2022 года.

Фото — zn.ua

Ранее один из опросов показал, кому доверяют украинцы на фоне новых угроз со стороны РФ.