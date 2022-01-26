Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от «КМИС».

Согласно результатам нового социологического исследования, больше всего сейчас украинцы доверяют ВСУ. На фоне новых угроз со стороны России украинским военнослужащим доверяют 72% граждан. Также высокий показатель доверия и у волонтеров – им доверяют 68% граждан.

Кроме того, 63% опрошенных сказали, что доверяют обычным людям. Еще одна институция, которая пользуется высоким доверием в общество – это церковь (51%).

При этом уровень доверия к власти среди общества низкий. Например, президенту Украины доверяют 27% граждан, Кабинету Министров – 14%, а Верховной Раде еще меньше – 11%.

Что касается патрульной полиции, то ей доверяют 35% опрошенных, СБУ – 29%. А украинским средствам массовой информации доверяют 32% опрошенных.

Опрос был проведен в декабре 2021 года. Участниками исследования стали 2 тыс. совершеннолетних граждан Украины.

Ранее один из опросов показал, поддерживают ли украинцы вступление Украины в НАТО.