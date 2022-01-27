Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», это стало возможным благодаря договоренности между Министерством реинтеграции и фирмами, которые являются поставщиками телекоммуникационных услуг.

Известно, что такого рода договоренность был подписана с мобильными операторами «Интертелеком», а также Lifecell.

Отмечается, что вышеуказанные компании готовы предоставлять жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей услугу «Виртуальный номер». Благодаря этому люди смогут осуществлять звонки, а также получать смс-сообщения, не имея при этом сим-карты.

Касательно ситуации в ОРДЛО, в Сети призвали людей воздержаться поездок на эти территории.