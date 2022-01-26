Об этом пишет портал DonPress, сославшись на публикации в социальных сетях, передает «НБН».

В социальных сетях жители ОРДЛО предупредили о том, что НВФ тщательно проверяют телефоны на КПВВ. Они смотрят не только фотографии в галереи телефона, но и читают личные переписки в социальных сетях. В частности, блогер, который работает в социальной сети Twitter под ником «Иосиф Пиночет» пишет, что «на подвалах» в оккупированных Донецке и Луганске сидят десятки людей, которых боевики назвали «шпионами» из-за того, что нашли у них что-то в телефоне или в личных сообщения в соцсети.

Поэтому блогер призывает быть осторожными и прежде, чем отправится из подконтрольной Украине территорию на неподконтрольную внимательно несколько раз проверить свои смартфоны.

«Думайте головой и не ведите себя так, будто у вас 9 жизней, как в играх», — пишет блогер.

Подводя итог: прежде, чем ехать из Киева в #ордло через РФ, 10 раз проверьте свои смартфоны и смартфоны детей. В них не должно быть ничего провокационного, никаких TOR, VPN и анонимайзеров. Думайте головой и не ведите себя, будто у вас есть 9 жизней и сохранение, как в играх. — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) January 25, 2022

Жители, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса, поддержали слова блогера. Они советуют без необходимости не ехать в ОРДЛО. Люди пишут, что проблемы могут возникнуть и у тех, у кого «чистые» телефоны. Например, у людей, которые не приезжали в ОРДЛО несколько лет.

Ранее жители ОРДЛО рассказали, что думают о признании Россией псевдореспублик Донбасса.