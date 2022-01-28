Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение известного украинского журналиста Юрия Бутусова в социальной сети Facebook, якобы при получении взятки был задержан парламентарий от «Слуги народа» Сергей Кузьминых.

Бутусов пишет, что политик был задержан представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. Это произошло в момент получения значительной суммы денег. Детективы НАБУ оценили это в качестве взяточничества. В своей публикации журналист ссылается на информацию от источников в правоохранительных органах.

Цитата из сообщения Юрия Бутусова:

«Согласно имеющейся информации, задержание депутата состоялось при получении парламентарием большой суммы денежных средств. Детективы квалифицируют это как получение взятки. Телефон Кузьминых пока что вне зоны доступа, чтобы можно было уточнить информацию. До того, как задержанный пошел в политику, его все хорошо знали, как волонтера из Житомира, который помогал украинским военнослужащим».

О взятках в провластной команде ранее также заявлял политолог Михаил Чаплыга.