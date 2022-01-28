Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на видеообращение молодых людей из прифронтового Нью-Йорка, которое доступно в социальной сети Facebook.

На видео молодые украинцы из прифронтового Нью-Йорка, которые являются представителями общественной организации «Инициативна молодежь украинского Нью-Йорка» рассказывают о том, что их поселок находится на линии фронта российско-украинской войны.

«Пару километров и оккупированная Горловка», — говорит молодой парень на видео.

Молодежь прифронтового поселка отмечает, что об украинском Нью-Йорке наслышаны и в Украине, и в мире.

Юные жители украинского Нью-Йорка поблагодарили всех союзников Украины, которые поддерживают наше государство перед лицом российской агрессии. Также они благодарят украинцев, которые живут за рубежом и там отстаивают интересы Украины.

«Мы хотим жить в мире и развивать наш поселок. Мы обращаемся ко всем политикам дипломатам, и просто хорошим людям поддерживать Украину и ее обороноспособность», — говорят молодые люди на видео.

Юные украинцы из прифронтового Нью-Йорка говорят, что именно в их поселке сегодня находится главная линия обороны Европы.

Видеообращение молодые люди записали на украинском языке. В соцсети с восторгом встретили видеообращение молодых жителей прифронтового Донецка. Люди пишут, что поддерживают жителей поселка, который находится на линии фронта.

«Молодцы. С такой молодежью нас ждет замечательное будущее». «У Украины есть будущее». «Красиво. Вы молодцы». «Слава Украине! С такой молодежью Украина будет», — пишут комментаторы. «Приветствуем вас из американского Нью-Йорка. Мы вас поддерживаем. Слава Украине». «Стоим на своем. Нью-Йорк – это Украина». «Вы крутые», — пишут пользователи соцсети.

Ранее офицер Штефан показал, что устроила молодежь в Николаеве.