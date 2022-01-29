Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в телеграм-канале народного депутата Ильи Кивы, он считает, что Россия не нападать собралась на Украину, а «освобождать».

В своем посте Киева написал:

«Почему Россия сразу нападет? Освободит!!!».

Примечательно, что подобные высказывания Ильи Кивы – далеко не редкость. Парламентарий уже давно известен обществу своей пророссийской позицией и жесткой критикой украинских властей, как при экс-президенте Порошенко, так и при действующему лидеру Зеленском.

Также Киву часто можно увидеть в эфирах российских пропагандистов, к примеру, Скабеевой, где он громко рассказывает, что Украина заполнена «неонацистами».

Не так давно Илья Кива уже заявлял о том, что правоохранители потеряли контроль над Украиной.