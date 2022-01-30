Ставленники Кремля в «Донецкой народной республики» сообщали, что «МЧС» получили анонимные уведомления о минировании «государственных учреждений» и других объектов в городах.

Впоследствии стало известно, что никаких реальных анонимных звонков не было. Об этом сообщил Telegram-канал «Вольнодумец», информирует «НБН».

Источник рассказал, зачем оккупанты распространяют информацию о псевдоминированиях в ОРДЛО. Соответствующий фейк может быть частью плана Кремля на фоне обвинения России в кибератаках на украинские сайты. Дезинформацией о минированиях в «республике» Москва пытается отвести от себя подозрения.

Также ложную информацию о минированиях ставленники РФ могут представить, как провокацию с украинской стороны. Вместе с тем фейк будет влиять на впечатлительных «граждан ЛДНР» через пропагандистское телевидение, которое регулярно показывает «ужасы, которые творит Украина».

Telegram-канал отмечает, что оккупанты также использовали предлог о минировании, чтобы проверить работу системы оповещения в «республике», реакцию «спецслужб» на происшествия и сообщения с угрозами.

К слову, пропагандисты на российском телевидении и на ТВ-каналах «ЛДНР» раскручивают фейк о химическом оружии на Донбассе. Дезинформацию распространяют и официальные лица в Кремле.