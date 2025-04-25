В Центре противодействия дезинформации сообщили, российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы в результате работы украинской противовоздушной обороны, информирует издание «НБН».

Оккупанты ударили по городу беспилотниками, одна из многоэтажек пострадала, вспыхнул пожар. В Днепропетровской ОВА заявили, что в результате атаки 3 человека погибли, среди них ребенок, 14 получили ранения, из них 3 детей.

После масштабного обстрела Киева 24 апреля рупоры Кремля также утверждали, что удары по жителям столицы – якобы результат работы украинской ПВО.

В ЦПД отметили, что россияне такими информационными вбросами пытаются «отбелить» армию страны-агрессора и снять с РФ ответственность за атаки на гражданское население.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий Песков цинично прокомментировал массированный удар оккупантов по Украине в ночь на 24 апреля.