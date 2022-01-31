Об этом сообщает «НБН».

Жители Одессы готовы с оружием в руках защищать свой родной город, в случае если РФ попытается оккупировать город. В социальной сети Facebook на странице одесского активиста Демьяна Ганула появилось видео, на котором активисты города заявляют, что готовы дать отпор российским оккупантам, если те нацелятся на новые украинские территории.

«Мы готовы воевать за нашу свободу и независимость», — пишет Демьян Ганул.

Активист пишет, что Одесса известна тем, что является гостеприимным городом, однако лишь для тех, кто приход в Одессу с миром.

В ролике один из активистов заявляет, что во время Второй мировой войны жители города смогли защитить себя и свои дома от нацистских оккупантов. По его словам, теперь жители города готовы дать отпор российским оккупантам.

Кроме того, активисты заявляют, что они отстояли Одессу в 2014 году, когда Россия хотела реализовать так называемый план «Новороссия».

«Отстояли в 2014 – отстоим и сейчас. Нам некуда отступать – за ними только море. Нам есть, чем вас встретить», — говорят активисты на видео.

Пользователи соцсети начали активно комментировать видео. Они пишут, что данный ролик вызовет бурную реакцию у российских пропагандистов.

Прокомментировал видео и экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза. Он пишет, что патриоты Одессы четко дали понять россиянам, что их никто не ждет.

«Одесса передает привет и вежливо, но четко сообщает, что «В Одессе рашистам не рады»», — пишет он в Telegram.

К слову, ранее активист Михаил Юдин поинтересовался у россиян, хотят ли они войны с Украиной.