Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал журналиста Романа Цимбалюка, который опубликовал данное видео.

Активист, россиянин Михаил Юдин, который неоднократно выходил на одиночные пикеты в Москве с украинским флагом в руках и призывал руководство РФ прекратить войну против Украины, провел опрос среди жителей Нижнего Новгорода. Он поинтересовался у россиян, как они относятся к тому, что Россия может начать полномасштабную войну с Украиной.

«Война с Украиной, готовы ли вы в этом участвовать?», — с таким вопросом подходил Юдин к людям.

Большинство опрошенных, которых активист встретил на улице, заявили, что они против войны с Украиной.

«Не готовы», — ответил мужчина. «Нет, конечно. Отрицательно относимся, у нас родственники в Украине», — сказала группа людей. «Мы не хотим войны». «Безразлично», — ответила молодая девушка, добавив, что она придерживается аполитической позиции. «Не знаю, не смотрю телевизор», — отвечали люди. «Не хотелось бы», — добавляли другие.

Активист отметил, что часть людей неохотно шла на диалог с ним. Некоторые отказывались отвечать на его вопрос, другие же смело заявляли, что не хотят войны с Украиной, а часть заявляла, что не следит за новостями политики и придерживается аполитических взглядов.

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