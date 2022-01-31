Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на информацию западных СМИ, передает «НБН».

Отмечается, что The Washinton Post сослался на свой источник из ближайшего окружения властей Украины. По информации источника, недавно из Украины были вывезены секретные документы в безопасное место. На этом фоне неизвестно, о какой документации идет речь. Кроме того, неизвестно и то, в какой город вывезены документы. СМИ уточнили, что в этом плане речь идет об одном из западных регионов Украины.

Примечательно то, что официальные представители ГУР МО не подтверждали вышеупомянутую информацию. Тем не менее, если она окажется правдивой, это означает, что в ОП готовятся к худшему сценарию с последующим захватом Россией Киева.

«Полагаю, Владимир Зеленский вместе со своими политическими фигурами отталкиваются от собственных приоритетов. Они не всегда совпадают с приоритетами тех людей, которые находятся в разведке», — сказал один из представителей власти Америки, отвечая на вопрос о том, почему же мнения ОП и ГУР отличаются.

Как сообщалось ранее, на Западе усомнились в адекватности политиков Украины: Береза показал, что написали в Европарламенте.