Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Известный народный синоптик Леонид Горбань, оставивший после себя прогноз погоды на несколько лет вперед, отмечал, что нынешний февраль отметится серьезными морозами во второй своей половине. Сначала будут сильные снегопады и бураны, а затем с 20 февраля установится крепчайший мороз, который зацепит и начало марта.

Прогноз от Леонида Горбаня

Синоптики Gismeteo в своеих прогнозах более оптимистичны и не прогнозируют в феврале резких перепадов температур. Они считают, что во второй декаде месяца ночные морозы не будут превышать -9 градусов. При этом обещают много снега. Без осадков, по их прогнозу, будет только последняя неделя месяца.

Также следует отметить, что главный природный метеоролог Украины сурок Тимка, 2 февраля в Харьковской области свою тень не увидел, предсказав таким образом весну в календарные сроки, но с прохладной и переменчивой погодой.

Ранее мы сообщали о погоде в Украине на 2 февраля.