Прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине появился на странице здравоохранительного ведомства страны в Facebook. Представитель Министерства здравоохранения дал брифинг относительно распространения ковида в Украине.

Кузин сообщил украинцам, что нынешние тенденции в мире дают повод специалистам говорить о том, что для распространения «Омикрона» нужно до восьми недель. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине произойдет в середине этого месяца, информирует «НБН».

В Минздраве также встревожены тем, что с начала 2022 года в три раза выросло количество случаев госпитализации юных украинских граждан, сейчас заполнена половина коек для детей в больницах.

Главный санитарный врач призвал делать прививки от коронавируса подросткам возрастом от 12 лет, поскольку вакцина Comirnaty от Pfizer показала эффективность более 90%.

Он напомнил, что детям нужно объяснять правила карантинных ограничений и призвал родителей оставлять ребенка дома, если у них появились признаки вирусной болезни.

В то же время глава KSE Юрий Ганиченко считает, что финал пандемии может наступить после штамма «Омикрон». Он сообщил, что в ближайшее время должны замедлиться темпы роста заболеваемости ковидом.