Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», политик подчеркнул, что после его визита в ОРДЛО он запланировал целый ряд встреч с руководством Федеральной пограничной службы, а также таможенниками и Минэкономики. Целью таких мероприятий должна стать «модернизация КПВВ».

Цитата из заявления депутата Государственной думы Российской Федерации:

«Когда будет наблюдаться более активное пересечение границы, не нужно, чтобы повторялась история прошлых лет, когда большое количество людей, особенно летом, весной, они стояли в очередях по несколько дней. Населению обязательно нужно создать хорошие и комфортные условия. Полагаю, нам удастся решить эту задачу».

Напоследок политик добавил:

«Мы все методы будем использовать, которые предоставляют возможность обезопасить переход границы. Все для того, чтобы никто из лишних не попал, чтобы не перешел где-то через «Станицу Луганскую», ведь там недругов, с той стороны, хватает».

Напомним, ранее местные жители ОРДО сообщали в своих социальных сетях о том, что трасса возле Шахтерска в направлении Донецка была перекрыта из-за резонансного ДТП.