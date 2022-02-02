Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», который и провел опрос, передает «НБН».

В сети назвали города оккупированной Донецкой области, где у людей самые большие зарплаты, а также выяснили, как изменилось финансовое положение людей.

Как выяснилось, самые высокие зарплаты не в Донецке. В Telegram-канале пишут, что наиболее высокие доходы у работников в оккупированных Ждановке и Кировском.

В Кировском средняя заработная плата летом прошлого года составляла 31, 4 тыс. рублей (более 11 тыс. гривен). В Ждановке – 29 тыс. рублей (более 10 тыс. гривен). На 3-м месте оккупированный Донецк 21,9 тыс. рублей (примерно 7,7 тыс. гривен).

Стоит отметить, что данные цифры могут не соответствовать действительности, так как их обнародовали оккупационные «власти» так называемой «ДНР».

Тем временем данные опроса в Telegram-канале говорят о том, что благосостояние жителей ОРДО за последние время ухудшилось. Об этом заявили 89% участников опроса, еще 11% сказали, что почувствовали улучшение своего благосостояния.

Ранее стало известно, что в ОРДО вновь начнет действовать комендантский час.