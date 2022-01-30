Как информирует «НБН», напоминание об этом опубликовал телеграм-канал «Донбасский кейс».

В сообщении ресурса говорится:

«За праздники, даже несмотря на угрозу войны, все расслабились донельзя, в том числе и в вопросе соблюдения комендантского часа. И мы, на всякий случай, решили напомнить, что действующее Распоряжение «О временном приостановлении режима комендантского часа» действует только до 1 февраля 2022 года».

Другими словами, ресурс призвал жителей ОРДО начинать как можно быстрее «приходить в чувство», ведь осталось всего несколько дней без комендантского часа. Но после опять начнет действовать режим под названием «все по домам», но только кроме «элиты» с ее походами по ресторанам.

Касательно войны на Донбассе, ранее мы уже писали о том, что в Госдуме сделали весьма дерзкое заявление, что в случае если ВСУ попытаются деоккупировать ОРДЛО, то Россия за 30 минут завершит войну на Востоке Украинского государства.