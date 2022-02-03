Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на доклад НБУ, передает «НБН».

Отмечается, что в 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордную сумму денежных средств. Она составила больше 15 миллиардов долларов США. Что примечательно, это больше на целых 3 миллиарда долларов, если сравнивать показатель с 2020 годом.

Более того, наиболее «денежным» месяцем стал для украинцев сентябрь. Именно тогда люди сумели перевести 1 миллиард 371 миллион долларов. На этом фоне известно, что эксперты НБУ подсчитывали как официальные, так и неофициальные каналы переводов. Вероятно, сентябрь стал более успешен для украинцев из-за летнего отдыха, хотя эксперты пока не знают точной причины.

Ранее поступало и следующее сообщение: на повестке дня историческое решение – Шмыгаль сказал, что Украина в скором времени может подписать.