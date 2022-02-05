Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Начавшийся год Тигра по восточному календарю принесет удачу отдельным представителям Зодиака. Кого-то ждет повышение по службе, кому-то повезет в любовных делах, а кому-то удача преподнесет прекрасный шанс существенно улучшить свое финансовое положение.

Овен

Овнам в 2022 году Вселенная предоставит шанс реализовать свои самые амбициозные планы и достичь новых финансовых вершин. Для них не исключен переезд, создание семьи или покупка дома, и все эти планы Овны смогут успешно реализовать.

Лев

Львам в год Тигра успех принесут новые амбициозные проекты. Кроме того, они будут успешно обустраивать свое семейное гнездышко, а также достичь максимальной гармонии в отношениях со второй половинкой.

Рыбы

Рыбам 2022 год сулит успех во всех их начинаниях, в какой бы сфере деятельности они не трудились. Наиболее успешными для них будут первые месяцы начавшегося года Тигра. Больше всего представителям этого знака Зодиака будет везти в личной жизни и финансовых вопросах.

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