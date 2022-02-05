Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Из этого выходит, что в 2024 году обязательный военный призыв будет отменен.

Вместе с тем, как пояснил министр обороны Алексей Резников, в Украине будет действовать порядок, согласно которому молодые люди, годные по состоянию здоровья к прохождению службы, будут обязаны проходить кратковременную военную подготовку.

До 2024 года призыв будет сохранен, однако уже на этом этапе можно будет пройти интенсивную военную подготовку в течение трех-четырех месяцев в качестве альтернативы. Такие граждане будут освобождены от призыва в армию.

«Постепенно Украина полностью откажется от призыва срочников и сделает службу в ВСУ привлекательной и интересной профессией», — отметил министр обороны.

С этой целью будет увеличено денежное обеспечение военнослужащих, а также внедрен ряд других важных мероприятий, касающихся обеспечения жильем и защитой ветеранов и членов их семей.

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