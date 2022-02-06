Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 6 февраля 2022 года цена американского доллара составила 28,27 гривен, а евро стоит сегодня 31,91 гривен за евроединицу, что соответствует уровню предыдущего банковского дня.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 6 февраля 2022 года.

1 доллар США стоит 28,2701 гривен;

1 евро – 31,9198 гривен;

1 российский рубль – 0,3707 гривен;

польский злотый – 7,0425 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,15 гривен, продажа 28,35 гривен за единицу;

— евро: покупка 31,80 гривен, продажа 32,15 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 4 февраля.