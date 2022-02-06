Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 7 февраля в Украине немного потеплеет. При этом в западных и северных областях ожидается непогода с осадками в виде мокрого снега и дождя. а остальной территории страны солнечно и сухо. Теплее всего будет на юге страны, где столбики трмометров покажут +7…+9 градусов.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах 0… +2 градусов, днем ожидается +3…+5ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -2…-5 градусов, днем потеплеет до +2…+4ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -1 до -3 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -1…-13ночных градусов и +7…+9 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 7 февраля будет облачно и не исключаются осадки в виде мелкого дождя со снегом. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов, днем столбики термометров будут на отметках +2…+4ºС.

Карта погоды на 7 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 6 февраля 2022 года.