Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 7 февраля в Украине немного потеплеет. При этом в западных и северных областях ожидается непогода с осадками в виде мокрого снега и дождя. а остальной территории страны солнечно и сухо. Теплее всего будет на юге страны, где столбики трмометров покажут +7…+9 градусов.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах 0… +2 градусов, днем ожидается +3…+5ºС.
В восточных регионах страны ночью ожидается -2…-5 градусов, днем потеплеет до +2…+4ºС.
На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -1 до -3 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.
На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -1…-13ночных градусов и +7…+9 градусов днем.
Погода в столице
В Киеве и области 7 февраля будет облачно и не исключаются осадки в виде мелкого дождя со снегом. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов, днем столбики термометров будут на отметках +2…+4ºС.
Карта погоды на 7 февраля
Ранее сообщалось о погоде на 6 февраля 2022 года.
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