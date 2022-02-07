Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 8 февраля в Украине будет облачная и влажная погода с большим количеством осадков. При этом дневная температура воздуха будет находится на отметках выше нуля. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных областях – до +7 градусов.

«Такую погоду спровоцирует противостояние фронтов циклона Roxana и антициклона. Осадки в основном пройдут во второй половине дня. Также известно, что ветер будет достигать штормовых порывов», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -1… +1 градусов, днем ожидается 0…+2ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается 0…-2 градусов, днем потеплеет до +2…+4ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -1 до +1 градусов, а днем будет -0…+2ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах +3…+5 ночных градусов и +7…+9 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 8 февраля будет облачно и не исключаются осадки в виде мелкого дождя со снегом. Температура воздуха ночью и днем составит -1…+1 градусов.

Карта погоды на 8 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 7 февраля 2022 года.