(синоптическая карта)

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 февраля в погода Украине будет достаточно ветреной. Ночью возможен дождь с мокрым снегом, днем осадки прекратятся. В основном будет преобладать плюсовая температура. Лишь на востоке страны в дневные часы будут наблюдаться небольшие морозы при -1…+1 градусов.

«До конца недели существенного похолодания в Украине не следует ожидать. Напротив – немного потеплеет. Однако ветер будет оставаться порывистым и неудобным, возможны даже штормовые порывы до 15 – 20 метров в секунду», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -1… +1 градусов, днем ожидается +3…+7ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается 0…-2 градусов, днем потеплеет до 0…+2ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от 0 до -2 градусов, а днем будет -+3…+5ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах 0…-2 ночных градусов и +4…+6 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 9 февраля будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5ºС.

Карта погоды на 9 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 8 февраля 2022 года.