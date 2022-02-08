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В соответствии с разъяснениями Минсоцполитики, таким правом смогут воспользоваться только те украинцы, которые имеют минимум 40 календарных лет страхового стажа.

При этом подчеркивается, что в каждом конкретном случае ПФУ при назначении пенсии будет индивидуально подходить к каждому кандидату, а также учитывать полученную им зарплату и какие страховые взносы были уплачены.

Как известно, в 2028 году, для того, чтобы иметь возможность выйти на пенсию в 60 лет, необходимо наличие страхового стажа в 35 лет.

Те, у кого не будет такого страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года, но при наличии не менее 25 лет стажа.

Тот, кто не смог до 63 лет накопить и 25 лет стажа, сможет выйти на пенсию только в 65 лет, но опять же, при условии наличия не менее 15 лет стажа.

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