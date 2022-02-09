Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

К концу января, когда курс доллара вплотную приблизился к 30 гривнам, Нацбанк выступил с интервенциями, что позволило остановить падение украинской валюты и укрепить ее.

Такая ситуация н может не тревожить граждан Украины, которые задаются вопросом, что же будет дальше с гривной, и стоит ли запасаться долларами.

Как отмечают эксперты, покупать доллары пока нет никакого смысла, поскольку рост его курса вызван исключительно паническими настроениями, и после их снижения, доллар обязательно подешевеет.

Финансовые аналитики сейчас советуют обращаться в обменные пункты лишь в тех случаях, если гривна или доллар нужны для взаимных расчетов.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, все прогнозы на весну и лето говорят о том, что «гривну ожидает долгий период укрепления, и нет никакого смысла сейчас вкладывать деньги в доллары.

Ранее мы сообщали о курсах валют на 9 февраля 2022 года.