О том, по каким многочисленным причинам украинским банкам дается право на «заморозку» счетов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».
В частности, помимо собственной смерти, клиент не сможет воспользоваться своими средствами, если:
- на протяжении года не проводил никаких транзакций или на счету — пусто;
- нарушил какое-либо обязательство, указанное в договоре (чаще всего — не актуализировал информацию о себе);
- принес финансовый ущерб или ухудшил имидж финучреждения своими действиями;
- ввел в заблуждение менеджеров банка, предоставив недостоверные сведения о себе;
- использовал счет не для покрытия собственных нужд;
- осуществлял операции, противоречащие нормам законодательства;
- нарушил нормы законодательства, касающиеся финансового мониторинга;
- подозревается/замечен в совершении нелегальных операций с платежными инструментами;
- перечислял средства в размере более 400 000 гривен.
Ранее мы писали о том, что «Ощадбанк» внес изменения в сроки действия платежных карт.
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