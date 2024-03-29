О том, по каким многочисленным причинам украинским банкам дается право на «заморозку» счетов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, помимо собственной смерти, клиент не сможет воспользоваться своими средствами, если:

на протяжении года не проводил никаких транзакций или на счету — пусто;

нарушил какое-либо обязательство, указанное в договоре (чаще всего — не актуализировал информацию о себе);

принес финансовый ущерб или ухудшил имидж финучреждения своими действиями;

ввел в заблуждение менеджеров банка, предоставив недостоверные сведения о себе;

использовал счет не для покрытия собственных нужд;

осуществлял операции, противоречащие нормам законодательства;

нарушил нормы законодательства, касающиеся финансового мониторинга;

подозревается/замечен в совершении нелегальных операций с платежными инструментами;

перечислял средства в размере более 400 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что «Ощадбанк» внес изменения в сроки действия платежных карт.