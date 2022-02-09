Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 февраля в погода Украине будет достаточно теплой. Ветер ожидается умеренный, однако местами его порывы будут сильными. Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на западе и севере страны, днем – в восточных областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

«10 февраля в Украине будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5…+8 градусов, а на западе и юге страны местами даже до +11 градусов. Немного холоднее будет на Востоке и Северо-Востоке Украины – +2…+5 градусов», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах +2… +4 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается 0…+2 градусов, днем потеплеет до +3…+5ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от 0 до +2 градусов, а днем будет -+5…+*ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах 0…+2 ночных градусов и +9…+11 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 10 февраля будет переменная облачность. Ночью возможен мелкий дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не предвидятся.

Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6ºС.

Карта погоды на 9 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 9 февраля 2022 года.