Об этом сообщает «НБН».

Журналисты «Радио Свободы» отправили на передовую, где пообщались с украинскими защитниками. Те рассказали о ситуации на фронте. Воины ВСУ заявляют, что готовы к любому развитию событий на фоне новых угроз со стороны РФ.

«Пока спокойно, тихо. Но, как говорится, затишье перед бурей. Я скажу своими словами: мы ждем их с распростертыми объятиями, и все будет хорошо», — сказал один из военнослужащих.

Другой военный отметил, что Россия не первый раз оказывает давление на Украину и Европу, используя для этого свои войска. Он склоняется к мнению, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не будет. Но при этом заявляет, что ВСУ готовы первыми принять удар в случае, если такой сценарий произойдет.

«Они уже не раз собирали войска у границы. Постоянно они чем-то угрожают, как-то давят на Украину, на Европу. Они начинают давить, но в итоге они ничего не предпринимают. Думаю, вряд ли предпримут… Мы готовы защищать, мы первые, кто будем принимать удар, так как мы находимся здесь. Мы готовы стоять до конца. Мы пришли сюда защищать свои семьи, свои земли», — сказал украинский защитник.

В комментариях пользователи YouTube пишут, что доверяют украинским военным и выражают им слова благодарности.

«Оставайтесь живыми и здоровыми, ребятки». «За вами правда и победа, парни», — пишут комментаторы.

Ранее появилась информация о ситуации на фронте за 9 февраля.