Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 февраля в Украине будет достаточно тепло. Мокрый снег и дождь вероятны на западе страны, а также в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах 0… +2 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -1…+1 градусов, днем потеплеет до +5…+7ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -1 до +1 градусов, а днем будет -+5…+7ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах 0…+2 ночных градусов и +9…+11 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 11 февраля будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7ºС.

Карта погоды на 11 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 10 февраля 2022 года.