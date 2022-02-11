Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 12 февраля в Украине будет достаточно тепло. Мокрый снег и дождь вероятны на севере и востоке страны. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

«В ночь на 12 февраля и утром атмосферный фронт принесет осадки на северную и восточную часть Украины. На остальной территории будет сухо. Ветер ожидается северо-западным, порывистым, местами со штормовыми порывами до 15 – 20 метров в секунду», – отметила Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -1… +1 градусов, днем ожидается +2…+4ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается 0…+2 градусов, днем потеплеет до +2…+4ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -1 до -2 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах +1…+3 ночных градусов и +6…+8 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 12 февраля будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+3ºС.

Карта погоды на 12 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 11 февраля 2022 года.