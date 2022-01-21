Об этом Сергей Гайдай сказал в студии «4 Канала», передает «НБН».

Политтехнолог Сергей Гайдай не исключает, что Кремль может «убрать» главарей так называемых «Л/ДНР» и обвинить в этом украинские спецслужбы. По словам политтехнолога, это станет поводом для России официально ввести свои войска на территорию оккупированного Донбасса.

«Какой может быть сценарий?.. «Убрать» главарей (непризнанных «республик», — ред.), сказать, что это сделали украинские спецслужбы и что это начало агрессии. И после этого они вводят войска на оккупированную часть», — сказал Гайдай.

По словам эксперта, в таком случае Путин получит «маленькую победоносную войну» и избежит человеческих потерь среди российских военных. Кроме того, по словам Гайдая, Россия не получит серьезных санкций от Запада, так как введет войска на территорию, которую уже контролирует.

«Что надо делать Украине? Беспилотники, ракетные войска и наносить удары, мы имеем право потому, что – это наша территория. Удары наносить и за линией разграничения и сделать так, чтобы парада не было», — заявил политтехнолог.

При этом эксперт считает, что Путин не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

«Путин понимает, что, во-первых, это потери. Он понимает, что в отличие от 2014 года, Украина готова, имеет армию, может мобилизовать добровольцев и поэтому так просто воевать не получится – будут большие потери. Во-вторых, это огромные санкции, которые обещают России наши западные партнеры», — сказал Гайдай.

К слову, ранее в ТКГ рассказали, пойдет ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину.