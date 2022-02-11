Как информирует «НБН», о ситуации на Донбассе сообщили в вечерней сводке представители пресс-службы штаба ООС на своей Facebook-странице.

Согласно обнародованной информации, по состоянию на 17 часов 00 минут, одиннадцатого февраля, незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским защитникам.

Известно, что российские наемники обстреляли ВСУ у Марьинки, Невельского, а также Песков. Для своих атак боевики использовали БПЛА (сброс выстрела ВОГ-17), стрелковое оружие, а также ручные противотанковые гранатометы.

Преступные действия оккупантов привели к тому, что Украина понесла санитарные потери в зоне ООС – ранение получил один защитник нашей Родины. Военнослужащий был незамедлительно госпитализирован. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Вооруженные силы Украины, несмотря на агрессивные действия врага, продолжают держать под своим контролем ситуацию на Донбассе, выполняя задачи военного руководства по сдерживанию и отражению агрессии Кремля.

К слову, минувшие сутки на Донбассе, 10 февраля, были весьма тяжелыми для наших защитников, ведь российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.