Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал крымского движения сопротивления «АТЕШ», именно партизаны при активной поддержке местных жителей, помогли защитникам осуществить результативную атаку на аэродром «Саки».

В частности, информация, своевременно собранная «АТЕШ», поспособствовала надлежащему планированию, а потому совершению удара, ликвидировавшего склад с боеприпасами, радиолокационную станцию, пусковую установку, комплекс ПВО и «живую силу» армии Путина.

В «АТЕШ» акцентировали:

Этот успех был бы невозможен без помощи крымчан. Ваша информация играет ключевую роль в уничтожении сил оккупантов.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что росСМИ сообщали о потерях оккупантов в результате удара ВСУ по аэродрому «Саки».