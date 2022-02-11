Как информирует «НБН», бывший лидер «Правого сектора», а нынче советник главнокомандующего армией Украины Дмитрий Ярош не исключил, что возврат Кубани в состав Украинского государства может произойти после того, как незаконно аннексированный Российской Федерацией Крымский полуостров, а также временно захваченные районы Донецкой и Луганской областей будут деоккупированы.

Дмитрик Ярош отметил, что такого рода сценарий возможен после того, как с поста президента государства-оккупанта уйдет Путин. Кроме того Ярош добавил, что в таком случае Киев будет иметь шанс вернуть не только захваченные Россией земли Украины, но и прежние территории исторического значения.

Цитата из заявления Яроша:

«Во время определенных нормальных обстоятельств, мы можем вернуть в состав Украины Кубань».

Кроме того, ранее Дмитрий Ярош сделал заявление о том, чего на самом деле боится российский лидер Владимир Путин.