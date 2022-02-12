Об этом сообщает Lehren, передает “НБН”.

Второго февраля у Кайли и Трэвиса Скотта — популярного западного исполнителя — родился второй ребенок. Об этом молодая мама сообщила только спустя 4 дня, выставив фотографию в свой Instagram и лаконично подписав ее датой рождения с голубым эмодзи. Подписчики сразу поняли, что у пары родился мальчик. Их также удивила дата рождения — второй ребенок родился всего на день позже их старшей дочери Сторми.

Только сегодня утром, спустя 10 интригующих дней, звезда опубликовала немногословную сторис в социальной сети с именем мальчика на однотонном фоне. Пара назвала своего первого сына Вульфом, что означает “Волк”.

В сети ранее появлялась информация о знаменитости и ее семейной жизни. Она показала публике первый школьный день своей старшей дочери Сторми. Кайли также снималась в клипе известной исполнительницы Карди Би.